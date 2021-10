Oroscopo Paolo Fox oggi 2 ottobre 2021/ Previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

È il momento di scoprire cosa dicono le stelle per i nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci. L’oroscopo Paolo Fox è pronto a soddisfare la vostra curiosità per oggi, sabato 2 ottobre. L’esperto di astrologia, come accade di consueto, ha espresso le sue previsioni nel corso della puntata giornaliera della rubrica Latte e Stelle, che va in onda ogni mattina su Radio Latte e Miele. Vediamo cosa ha detto.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Capricorno e Acquario

Alcuni nati sotto il segno del Capricorno, secondo l’oroscopo Paolo Fox, stanno attraversando esperienze abbastanza importanti dal punto di vista lavorativo, ma con un compenso economico poco soddisfacente. Attenzione perché l’insoddisfazione potrebbe demotivarvi eccessivamente. Il fine settimana potrebbe essere positivo in chiave amorosa, cercate di aprirvi e di dare di più.

Alti e bassi anche per l’Acquario. I cambiamenti che avete affrontato di recente vi hanno generato un po’ di confusione. Molti hanno subito novità in ambito lavorativo, altri in ambito relazionale. Il cielo non proprio positivo potrebbe andare a creare preoccupazioni sopratutto per chi ha intrapreso nuove mansioni. Chi ha un’attività in proprio potrà invece beneficiare delle stelle attuali. Dalla prossima settimana potrebbero arrivare novità anche in ambito sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox: cosa succede ai Pesci

L’oroscopo Paolo Fox dice ai nati sotto il segno dei Pesci che.è il momento di novità. In questo fine settimana cercate di non ritornare su ricordi pesanti ormai dimenticati. La presenza opposta della luna potrebbe farvi tendere all’isolamento e a chiudervi in voi stessi. Il momento è propizio per rivoluzionare la vostra vita, per ottenere la rivalsa che tanto auspicate, novità in tal senso sono previste per domenica. Attenzione maggiore per alcune coppie che hanno avuto già discussioni in passato, potrebbero tornare tensioni rilevanti. Cercate di dividere e condividere le responsabilità al fine di limitare le discussioni. La situazione lavorativa potrebbe essere poco produttiva, ma per il prossimo anno sono previste novità importanti.

