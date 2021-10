Oroscopo Paolo Fox oggi 2 ottobre 2021/ Sagittario energico, attenti Bilancia e Scorpione

L’oroscopo Paolo Fox torna con un appuntamento attesissimo: vuoi sapere cosa accadrà al tuo segno oggi, sabato 2 ottobre? Per scoprirlo non dovrai fare altro che leggere le previsioni dell’esperto di astrologia, che come di consueto si è espresso nel corso della rubrica Latte e Stelle, in onda su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo quali sorti attendono i nati sotto il segno di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Le stelle sono favorevoli, in base alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno della Bilancia, ma qualcosa oggi, sabato 2 ottobre, potrebbe andare storto. Attenzione, in particolare, a quelle persone che manifestano l’intenzione di provocarvi. Potreste, infatti, ritrovarvi a dovervi difendere da alcune accuse che considerate immotivate, sopratutto in ambito lavorativo. Il cielo attuale è comunque positivo permettendo di superare agevolmente il periodo. Nonostante le difficoltà cercate sempre di guardare avanti, il weekend sarà positivo per le relazioni.

Non hanno ancora ritrovato la serenità neanche i nati sotto il segno dello Scorpione. Sarà un sabato ancora leggermente sottotono, ma la buona notizia è che dalla domenica la situazione potrebbe migliorare. La presenza di Venere supporta le relazioni in maniera considerevole, anche quelle ancora precarie. Un po’ di fatica potrebbe ripresentarsi se avete ancora troppe cose a cui lavorare. Occhio alle relazioni con i Toro.

Oroscopo Paolo Fox: cosa riservano le stelle al Sagittario?

Per il Sagittario, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è tempo di risollevare gli animi. Vi aspetta una giornata assolutamente energica, a differenza della domenica. Come per i nati sotto il segno dei Gemelli ciò che vi destabilizza è la noia, vi piace essere dinamici e la troppa staticità vi infastidisce. La vostra ricerca di emozioni concrete è sempre viva, forse il periodo è quello giusto. Attenzione ai rischi derivanti da relazioni parallele.

