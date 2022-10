Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 ottobre 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: la domenica

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a domenica 2 ottobre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sull’Ariete

Ariete: È opportuno mantenere tutto sotto controllo, soprattutto oggi, perché può scappare la pazienza. In realtà, in questo momento, sei preso da troppe cose: evidentemente hai un progetto in ballo e stai tornando regista della tua vita. Quando si cerca di mettere in ordine tutto è chiaro che si è anche su di giri e, se in questo periodo ci sono delle persone che si oppongono al tuo volere, potresti anche arrabbiarti. Oggi fai attenzione a chi vuole prendersi un po’ troppo spazio che non gli è concesso. Per tutto il mese di ottobre raccomando tanta pazienza anche in amore.

Cosa devono attendersi Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Toro: La Luna è favorevole e Mercurio è attivo: se è stata chiusa una storia, mettici una pietra sopra e vai oltre. Il Toro da un anno sta cambiando la propria vita e, se la relazione è sempre la stessa, sarà cambiata nei toni. Forse c’è anche chi ha deciso di legalizzarla un’unione, perché il Toro ha bisogno di conferme che paradossalmente possono arrivare in positivo, confermando la relazione, o in negativo, chiudendola, cercando qualcosa di nuovo e confermando quindi una situazione di crisi che già era in piedi da tempo. Il dato finale è che, in entrambi i casi, si è liberi finalmente di vivere e di fare ciò che si desidera. Ora bisogna tenere sotto controllo alcune situazioni che riguardano il denaro.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli: Vorrei raccomandarvi di sfruttarla questa Venere, perché l’oroscopo serve per muoversi nei tempi giusti e vi invito, anche se si è scettici, a verificarlo, Chi ha voglia di innamorarsi, chi vuole tentare un recupero sentimentale, ma in questo caso bisogna capire come le pensa il partner, l’ex, o chi interessa, ora con Venere avrà quantomeno quella carica giusta che permette di mettersi in luce. Valutate bene le persone che stanno attorno e ottobre sarà un mese che porta qualche novità di lavoro: chi lavora part-time, grazie alle idee creative, avrà certamente qualcosa in più. Opportunità in vista anche per quanto riguarda le emozioni del cuore.

