Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 ottobre 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: previsioni

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a domenica 2 ottobre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Capricorno, Acquario e Pesci.

L’Oroscopo Paolo Fox svela la domenica del Capricorno

Capricorno: Bene analizzare nel dettaglio quello che c’è da fare e, come dicevo ieri, armarsi di temperanza e pazienza sarà la cosa migliore per andare avanti. Alla fine andranno bene tutte le cose ponderate, ma se c’è un partner che non capisce il fatto che tu in questo momento abbia la testa altrove, ecco che potrebbe nascere un problema, perché questa Venere contraria parla di mesi importanti proprio per l’attività e tutto il resto va in secondo piano. Storie che nascono ora saranno un po’ difficili da gestire: attenzione a relazioni con persone indisponibili o legate.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox, Acquario: C’è una visione del futuro libera. Questo è molto bello! A volte l’Acquario si sente bene se fa qualcosa di diverso dalla massa e però nuotare contro corrente è faticosissimo! Tanti nati Acquario a volte sono contenti di fare gli innovatori e altri, dopo tanto tempo, pensano che forse una vita più regolare sarebbe stata meno turbolenta e quantomeno avrebbe creato meno noie. Chi si è annoiato in amore, potrà cercare divertimenti, anche trasgressivi. In qualche modo, questo mese di ottobre riporta in auge anche i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox, Pesci: Ottobre mese importante, non abbiamo più Venere opposta. Spero che alcuni rapporti abbiano retto alle tensioni delle ultime settimane, soprattutto se c’è stato un problema di tipo fisico, nel senso che in qualche coppia ci si è allontanati, non c’è più quell’intimità di un tempo. Magari non è neanche un problema di sentimenti, ma di lavoro che non permette di stare insieme. Comunque bisogna ricompattare coppie, emozioni e amori: ottobre e novembre, da questo punto di vista, saranno molt importanti, così come sarà molto importante il 2023.

