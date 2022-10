Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 ottobre 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Le previsioni per la giornata di domenica 2 ottobre 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Cancro

Cancro: Vivere accanto a una persona è bello e poi il Cancro è il segno della famiglia, della grande passione, ma attenzione, perché quando si vivono delle questioni di lavoro strane e si perde un orizzonti di serenità, a causa di alcuni smottamenti di tipo pratico, si rischia anche di riversare quest’insoddisfazione nel campo amoroso. Secondo l’oroscopo Paolo Fox bisogna stare attenti perché ottobre è un mese che può portare qualche dubbio o un fermo ed è come se tanti Cancro adesso stessero cercando di ricostruire una situazione personale, lavorativa ed emotiva che è cambiata di recente. Oggi attenzione doppia.

Cosa attende Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Leone: Valido questo cielo con Venere interessante! Quando sai di essere in forma, ti diverti ad attrarre le persone che ti circondano, ma non sempre ti concedi. Questo capita soprattutto ai Leone che sono particolarmente affascinanti: a volte sembra che tu voglia tirare acqua al tuo mulino, piacere a qualcuno, poi quando capisci di avere fatto colpo la situazione non ti interessa più. Il lavoro impone nuove sfide, con Giove favorevole, ma attenzione a chi vuole darti una fregatura e, soprattutto dal punto di vista economico, guardati attorno.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine: Questa Luna favorevole parla di una domenica interessante e di consensi. In realtà, in questo periodo, non vuoi o non puoi esporti troppo. Quindi c’è una visione del futuro importante e interessante, però tutto costa un po’ di fatica. Tra l’altro questo Marte contrario rappresenta proprio il nervosismo. I nati nel segno che hanno aperto un’attività o che hanno iniziato da poco un progetto potranno riequilibrare alcuni conti. Non bisogna sottovalutare l’amore e soprattutto le storie nate a settembre, sono importanti.

