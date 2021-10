Oroscopo Paolo Fox oggi 2 ottobre 2021/ Ariete e Toro problemi in amore, Gemelli…

Cosa riservano le stelle per i nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli? A rivelarlo, nella giornata di oggi sabato 2 ottobre, è l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha parlato di ciò che accade nel cielo nell’appuntamento con la rubrica Latte e stelle, in onda su Radio Latte e Miele. Vediamo cosa ha annunciato per i primi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Ariete e Toro

Qualche problema in amore, secondo l’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno dell’Ariete. Per questo sabato prestate attenzione in ambito sentimentale. Qualche distrazione di troppo potrebbe destabilizzarvi in questo fine settimana. Cercate di ritrovare un po’ di intimità con il partner, forse qualche preoccupazione di carattere lavorativo vi ha tenuti un po’ distanti. Nei prossimi due giorni cercate quindi di ritrovare serenità. È necessario avere pazienza.

Anche per il Toro non è un momento idilliaco. Potreste avvertire un po’ di ansia residua. Alcuni dei nati sotto questo segno, in particolare, possono aver discusso con il proprio partner vista la posizione opposta della luna. Con la prossima settimana, tuttavia, le cose sono destinate a migliorare. Venere in posizione favorevole, infatti, permetterà di recuperare le discussioni e di allontanare ogni dissidio.

Oroscopo Paolo Fox: cosa accadrà ai Gemelli

Va decisamente meglio, secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per oggi, sabato 2 settembre, ai nati sotto il segno dei Gemelli. Apritevi totalmente alle nuove esperienze ed emozioni. Il periodo indica di allontanare il più possibile la noia, rivalutate alcune situazioni che avete intrapreso ma che non vi garantiscono gli stimoli che ricercate. Il buon aspetto di Marte e Mercurio favorirà le emozioni in ambito sentimentale. È il momento di cogliere le occasioni favorevoli. Non perdete tempo e siate ambiziosi, le stelle sono dalla vostra parte.

