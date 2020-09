Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 settembre 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Diamo uno sguardo ad altri due segni dell’ Leone : Venere in transito a partire da domenica invita ad aspettare il fine settimana per affrontare le questioni legate ai sentimenti. Entro novembre sarà necessario chiarire alcune importanti questioni sentimentali e lavorative.

Vergine: Queste giornate sembrano essere pervase da una certa irrequietezza e da un diffuso nervosismo. Alcuni rapporti non troppo chiari potrebbero creare una diffusa tensione.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare altri due segni. Bilancia: Nonostante una certa confusione che sembra mantenersi, a partire da domenica sarà possibile contare su una situazione astrologica migliore. In amore sarà possibile godere di un riavvicinamento in seguito alle difficoltà degli ultimi due mesi, spesso dovute anche ad una situazione lavorativa e familiare non troppo facile.

Scorpione: Queste giornate invitano a recuperare una certa serenità. Nonostante la grande forza che segna queste ore, qualcuno potrebbe soffrire lo scarso supporto proveniente dall’esterno ma grazie ad una Luna favorevole le risorse per affrontare le difficoltà non mancheranno.