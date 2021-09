Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 2 settembre 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i Pesci secondo l‘Oroscopo Paolo Fox la domanda è: potete liberarvi da un peso? Io credo di sì, perché già da venerdì si recupera una bella energia. Tenetevi lontani da persone che hanno creato problemi nella vostra vita. Inutile ripescare nel passato! Grandi responsabilità per le coppie che devono sposarsi, convivere o hanno avuto un figlio. In questo senso, devo dire che la prima parte di agosto ha portato un periodo di riflessione profonda e adesso finalmente c’è un po’ di serenità.

Per lo Scorpione, recuperi una buona energia fra giovedì e venerdì: abbiamo un cielo importante che coinvolge nelle relazioni e devo dire che da questo punto di vista tu hai una bella e generosa disponibilità nei confronti degli altri, che raddoppia il mese prossimo, quando anche Venere sarà più attiva. Quindi sei sicuro che hai voglia di amare? Se la risposta è sì, datti da fare e, se c’è qualcosa che non va, sarà molto importante chiarire entro venerdì.

Cancro: ci vuole una certa elasticità mentale, un’arma vincente in questo periodo, per risolvere piccoli problemi che capitano anche in amore. Se il partner non cede tu più ragionevolmente puoi arrivare a un compromesso.

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di lavoro per lo Scorpione: chi ha un’attività da dipendente cambierà ufficio, ruolo, magari ha già pensato a delle trasformazioni in corso. La situazione economica invece è da tenere sotto controllo.

Infine i Pesci: questioni di lavoro: miglioramenti e promozioni, sì! Ma a cavallo fra la fine dell’anno e il 2022, quindi ne parlerò. Cancro: La Luna è nel tuo spazio zodiacale e ti regala emozioni che puoi condividere con gli altri. Sei ancora sicuro che certi principi siano ancora validi per te stesso?

