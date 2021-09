Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021/ Lavoro per Gemelli, Bilancia, Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 2 settembre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Bilancia e Acquario, salute e amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox Venere è nel segno: questo è un cielo importante. La Bilancia non nasce avventuriera: questo secondo la tradizione astrologica è il segno del matrimonio, della convivenza, però vi ho detto tante volte che i Bilancia sono comunque segni d’aria e vogliono fantasia, libertà e, se il rapporto inizia ad essere costrittivo e hai a che fare con una persona che ti rimprovera, allora la ricerca di un amore parallelo potrebbe nascere. Ci sono quelli che hanno il coraggio di mollare tutto e andarsene e altri invece che tengono in pista due storie contemporaneamente per molto tempo. Mi auguro che tu non ti trovi in queste condizioni ma semplicemente che tu voglia esternare il massimo in amore. Venere nel segno rappresenta sì la positività di fare degli incontri particolari, ma anche di consolidare un legame e di fare progetti per il futuro.

Per l’Acquario una grande sensualità, specialmente negli uomini del segno, contraddistingue le scelte del fine settimana.



Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: rivoluzionare la tua vita? Perché no. L’unica cosa che chiedo all’Acquario è di non fare delle scelte contro voglia. Perché quando l’Acquario va contro se stesso, alla fine sta male e rischia di attirare un po’ di antipatie e magari di pensare che gli altri siano negativi. In realtà, se adesso vivi una situazione che non ti piace, non dico che è colpa tua, ma quantomeno puoi ribellarti. Gemelli: il prossimo sarà un fine settimana importante perché sabato e domenica avremo Luna, Venere, Mercurio, molti pianeti favorevoli! Quindi in questo periodo hai una grande voglia di parlare ed esprimerti, quindi se aspetti una risposta non dovrai spazientirti subito: aspetta qualche giorno per ripartire all’attacco.Tempo di riorganizzazione del tuo lavoro e di attese per delle risposte importanti. Per la Bilancia: per il lavoro, novità con Saturno attivo: si può ripartire.

