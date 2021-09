Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021/ Le stelle per Toro, Vergine, Capricorno

Per questo giovedì 2 settembre 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus sui segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: amore e salute per Toro e Capricorno

Se sei del Toro riacquisti molta energia, le prossime ore sono molto interessanti poi, se ci sono state delle problematiche, devi superarle.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per il Capricorno positive le ricerche di una situazione più stabile, ma in amore qualcosa non va. Allora, qui abbiamo due grandi gruppi di Capricorno: quelli che sono magari divertiti da una passione, ma non si concedono del tutto, e quelli che la devono rivedere. Per la Vergine c’è un punto debole, non tanto sul lavoro, dove alcune deduzioni logiche sono accettabili, quanto in amore: perché in questo campo 2+2 non fa sempre 4, quindi a volte ci aspettiamo delle reazioni dal partner che non arrivano. L’amore coniugale sembra una nave in balia di venti capricciosi, ma tu hai la capacità di cambiare l’assetto delle vele, quindi hai un grande talento che devi mettere in atto.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sul lavoro?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno del Capricorno. Giovedì e venerdì sarebbe meglio non evitare sforzi: forse non ti senti in perfetta forma, la stanchezza accumulata è tanta. Nell’ambito del lavoro, finalmente puoi ottenere un contentino: se c’è una trattativa, un bracco di ferro, come ricordavo di recente, non è che puoi avere proprio tutto quello che chiedi. Ti consiglio però di accettare lo stesso, perché un compromesso in questo momento può essere utile: se trovi una mediazione va bene, altrimenti attenzione, perché potresti perdere anche un’occasione.

Per il Toro da qualche tempo ti ritrovi a rimproverare il partner: giusto o sbagliato che sia possono nascere delle tensioni, un po’ com’è capitato nei primi giorni di luglio, quando probabilmente, oltre a qualche piccolo problema di coppia, non ti sentivi in perfetta forma. Cerca di dare ascolto al tuo cuore e lascia il passato alle spalle. Se sei della Vergine senti un grande potere nelle tue mani. Quand’è che la Vergine si sente forte, potente e pensa di avere comunque una grande influenza sugli altri? Quando si sente sicura a livello psicologico e soprattutto quando pensa di conoscere gli altri, di poterne prevedere le reazioni.

