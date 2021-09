Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 2 settembre 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su lavoro e salute

Per i nati dell’Ariete, il vigore dell’Ariete non è mai stato messo in discussione: questo è uno dei segni più testardi dello zodiaco. Ora oltretutto giustamente si è messo in testa di recuperare il tempo perduto.

Oroscopo Paolo Fox 1-2 settembre 2021/ Sagittario in crisi, Ariete in ripresa

Sagittario: questa settimana è partita in maniera soporifera, perché lunedì e martedì sono state delle giornate un po’ sottotono, però adesso si recupera. In che settore? Io penso soprattutto in amore, perché hai una gran voglia di recuperare il tempo perduto, mentre sul lavoro c’è sempre questo tema dell’ingiustizia che ogni tanto tiro fuori, perché i tuoi meriti non sono stati valutati, nel corso degli ultimi tempi, e hai visto andare avanti persone che non meritavano nulla. Leone: ricorda che Venere è favorevole, quindi questo è un cielo molto più intrigante per i sentimenti che per tutto il resto. Secondo secondo l’oroscopo Paolo Fox il Leone si trova a un bivio nell’ambito del lavoro, quindi non è escluso che negli ultimi mesi abbia dovuto chiudere un percorso per aprirne un altro, anche dopo anni di situazioni sempre uguali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2021/ Amore e Lavoro per Cancro, Scorpione, Pesci

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete e Leone, cosa dice l’amore

Secondo l’oroscopo Paolo Fox in amore se sei del Leone, non sono questi i giorni migliori per prendere decisioni definitive nell’attività, ma potrebbero invece essere giorni molto interessanti se sei solo e in cerca d’amore per sperimentare esperienze affettive. Per l’Ariete: i rapporti non ti danno più niente? In questo periodo così variegato possono già nascere legami molto promettenti, devi solo lasciare che crescano spontaneamente, perché l’Ariete tende a forzare la mano al destino. Ci sono alcuni Ariete che si mettono in testa una persona e non la mollano, anche anche se quella non ci sta e vale anche per il lavoro: più le cose sono difficili e più ti appassionano. Ti conviene perdere tempo in questo modo? Inizia un periodo di recupero e cura il lato estetico.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 settembre 2021/ La giornata di Gemelli, Bilancia, Acquario

Sagittario: capita nella vita, poi la ruota gira e lo sai benissimo. Tu sei anche governato da Giove quindi tranquillo: quello che non arriva ora arriverà un po’ più in là. Anzi, voglio già dirti che, dalla primavera del prossimo anno, ci sarà un grande ritorno in scena. Quindi, anche se adesso non c’è molto, abbiamo qualche mese di tempo per ripartire. Intanto consolati con l’amore!



© RIPRODUZIONE RISERVATA