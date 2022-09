Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 settembre 2022/ Cancro, Leone e Vergine: il venerdì

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a venerdì 2 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Cancro

Cancro: Una Luna interessante e favorevole da sfruttare. Tutto sta cambiando attorno e questo può essere anche un problema: il Cancro a parole dice di amare le novità, ma in realtà è un abitudinario, una persona che vorrebbe avere successo in quello che fa e non vuole adattarsi alle circostanze. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox è quindi molto più contento se sono le circostanze ad adattarsi al suo modo di vedere le cose e questo cielo però chiede un briciolo di trasformismo, perché da maggio alcuni accordi, progetti e questioni di lavoro sono rimasti in sospeso. Torna l’esigenza di sentirsi innamorati, ma bisogna capire di chi e soprattutto se si è ricambiati nel giusto modo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 settembre 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Cosa devono attendersi Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: È una giornata un po’ frenetica, ma sabato e domenica si recupera. Il Leone in questo momento è agitato, perché vuole fare tutto di corsa e cambiare la propria vita. Sono favoriti i matrimoni e le convivenze, ma in generale le trasformazioni. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox Il Leone è un segno per sua natura avventuroso, quindi ama mettersi in gioco, superare ostacoli. Addirittura a volte lo cerca il rischio, nel senso che se una cosa va molto bene ma è abitudinaria e noiosa, la chiude per fare altro. Tante volte ti avranno detto: “Ma sei matto? Perché cerchi per forza l’ostacolo, quando hai una strada più comoda per arrivare al traguardo che hai in mente?”. Oggi resta ancora un po’ di tensione, ma sai che presto ci sarà qualcosa di più.

Oroscopo domani 2 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Vergine: L’oroscopo indica le giornate migliori e le situazioni più interessanti e vi chiedo sempre di non credere, ma di verificare. Tanti verificheranno, tra oggi e domani, una sorta di abbandono e noia, perché per quanto si ami il lavoro e si sia stacanovisti, quando si sa di avere a che fare con dei rompiscatole, inevitabilmente ci si abbatte. Diversamente, potresti avere un progetto talmente importante in ballo che da un lato sei contento di ripartire e dall’altro, soprattutto se ti sei fermato ad agosto, riscontri un po’ di problemi a metterti in gioco. Solo l’inizio è un po’ faticoso, da lunedì si riparte. In amore, prudenza oggi e domani.

Oroscopo domani 2 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA