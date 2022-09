Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 settembre 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Arrivati a venerdì 2 settembre 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sull’Ariete

Ariete: Questo fine settimana è in crescendo: oggi abbiamo una situazione intermedia, però sabato e domenica c’è più vantaggio. Il punto debole di questo cielo è l’opposizione di Mercurio: tu resti sempre forte, determinato e caparbio nel voler affrontare tutto quello che hai in mente, ma c’è in ballo una questione di soldi. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox chi ha dei figli dovrà spendere un po’ di più, forse questo Mercurio opposto parla di questioni economiche irrisolte, di una tassa improvvisa. Pensiamo però alle cose positive! Ricorda che se hai voglia di emergere, Giove nel segno lo permetterà.

Cosa attende Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: Questo fine settimana è migliore, non oggi, ma sabato e domenica. Massima accortezza, in particolare se hai ancora a che fare con un ex, con uno che ti rompe le scatole. Questo Giove è particolare e, in certi casi, può anche portare delle questioni personali da risolvere, come per esempio delle proprietà. Sabato e domenica saranno giornate più positive.

Gemelli: Qualsiasi cosa tu abbia in mente di dire parla, ma sii molto conciso, chiaro e soprattutto non sbuffare troppo, altrimenti il partner, se ne hai uno, se ne accorge. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox Settembre è un mese un po’ silenzioso per l’amore e se c’è una persona che ti ha deluso, attenzione perché non tanto oggi, quanto sabato e domenica, potresti farglielo capire. Poi non tutti sono così agitati, magari semplicemente hai una persona a cui vuoi bene ma in questo momento siete lontani, perché non vi capite oppure perché semplicemente avete un problema di lavoro che vi fa stare distanti.

