Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 settembre 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Arriva il venerdì e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a venerdì 2 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Bilancia, Scorpione e Sagittario.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il venerdì della Bilancia

Bilancia: Molte cose sono cambiate, da maggio a oggi e mi auguro che tu abbia ritrovato un po’ di sicurezza. Sai che tu per stare bene devi lavorare con un socio o con un gruppo e sono fortunati. per esempio, i Bilancia che lavorano con il partner, con cui condividono gioie e dolori. Attenzione però a non trascinare problematiche che possono sorgere sul lavoro nel rapporto di coppia.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Scorpione e Sagittario

Scorpione: Ogni legame sentimentale che vivi dev’essere approfondito e verificato, perché da una parte non ti va di essere preso in giro e dall’altra ricordiamo che sei governato da Marte e hai un orgoglio granitico. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox la cosa che ti scotta di più è non avere avuto la giusta intuizione, come aver dato spazio a una persona che ha tradito i tuoi sentimenti. È il periodo migliore per testare alcuni rapporti e comunque agosto è stato un mese un po’ frenetico, per le relazioni. Ben venga settembre!

Sagittario: Questa giornata regala uno sprint eccezionale! Quindi non solo l’amore può tornare protagonista, ma se ci sono due storie in ballo, questo mese di settembre chiederà una scelta decisiva. Ogni tanto ti va di commettere una follia, di rischiare per fare qualcosa di spericolato, nei limiti del possibile naturalmente: mi raccomando di non esagerare! In amore, potresti ripensarci o cercare qualcosa di più.

