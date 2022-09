Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 settembre 2022/ Tutto su Capricorno, Acquario e Pesci

Le previsioni per la giornata di venerdì 2 settembre 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Capricorno

Capricorno: Dentro o fuori, bianco o nero: in questo momento in cui sai che i prossimi mesi saranno di grande valore e impegno, perché dovrai dimostrare quanto sei forte, hai bisogno di avere attorno delle persone che stanno con te o non stanno con te. Ecco perché da qualche tempo sei diventato estremamente risoluto: Giove contrario mette proprio in guardia dalle alleanze fasulle. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox in questo momento devi stare attento anche a qualche questione legale da risolvere oppure sei tu che dovrai agire contro qualcuno che ce l’ha con te.

Acquario e Pesci, che venerdì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: C’è un po’ di indolenza e nervosismo, ma sabato e domenica saranno giornate più interessanti. Quello che chiedo per oggi è di non perdere tempo in inutili battibecchi, un po’ come ieri. L’Acquario ogni tanto vuole rinnovare la propria vita: siccome non è che periodicamente possiamo permetterci di buttare all’aria tutto, si può anche semplicemente pensare a piccole trasformazioni, come rimodernare la casa, dedicarsi a qualche hobby o rispolverare un progetto accantonato molto tempo fa. Il contatto con la natura è importante in questo momento.

Pesci: Sfruttiamo questa giornata interessante, perché poi sabato e domenica potrebbe nascere qualche dubbio. Il segno dei Pesci è un segno d’acqua, in apparenza anche tranquilla, ma che sotto può nascondere dei vortici. In questo momento tu vuoi cercare di mantenere una sorta di calma esteriore, per non rovinare alcuni rapporti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox tieni duro, perché il 2023 sarà importante! Nel libro che sto scrivendo per il prossimo anno astrologico, mi sto rendendo conto che ci saranno dei segni che davvero metteranno una sorta di blocco ai pensieri negativi e inizieranno una nuova stagione della propria vita, molto più favorevole. Quindi ci vorrà solo un po’ di prudenza e, in questo weekend, ancora di più. È tempo di decisioni.

