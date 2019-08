Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 20 agosto 2019: Gemelli, Bilancia, Sagittario, Scorpione

Oroscopo di oggi martedì 20 agosto 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna d’attualità anche oggi, martedì 20 agosto 2019. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. L’Ariete ama le conquiste e fin troppo spesso si intestardisce su una persona, rischiando anche di perdere tempo con chi non merita la sua attenzione. Il Toro nell’ultimo periodo ha deciso di riposarsi, prendersi un momento di pausa per evitare di trovarsi nei guai. Il 23 agosto poi il Sole tornerà a splendere. I Gemelli sono stanchi e nervosi, per questo devono trovare la forza per reagire dopo un momento che non è stato molto facile. Il Leone è molto forte in questi giorni e pensa già a quelli che possono essere sviluppi d’amore molto interessanti. Le stelle per il Sagittario sono un po’ meno luminose, con la speranza che si nutre da tempo di raggiungere obiettivi importanti. Il Capricorno si fa diverse domande ora che deve capire se riuscirà a superare un tradimento. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox parte dai segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: E’ possibile rielaborare un progetto, è un periodo ottimo per i nuovi contatti, mentre gli incontri saranno positivi. Vergine: in questo momento c’è bisogno di fare grandi cose, tutto ciò dipende dall’oroscopo personale e dalle proprie capacità. Bilancia: di solito si è prudenti nelle proprie situazioni, è probabile che il segno abbia fatto molto e adesso, dopo tutti i progetti che sono stati costruiti, forse si prova un po’ di paura. Scorpione: Ultimamente si è influenzabili a causa di qualche tensione.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina nell‘oroscopo di Paolo Fox con i segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: si amano le conquiste, spesso ci si intestardisce su persone che non meritano attenzione. Si consiglia di non perdere del tempo prezioso, sarà un mese di grande carica. Ci si può caricare di pensieri positivi, si è decisamente ottimisti quando iniziate un nuovo progetto. Ci sono nuove opportunità in vista, prossima settimana ci sarà della tranquillità in più. Toro: nel corso delle ultime due settimane si è preferito riposarsi, prendersi un momento di pausa. Gemelli: si è stanchi ed innervositi, a maggior ragione se questo qualcuno ha torto. Non sono ancora finite le vacanze, ma si è già richiamati al dovere. In questa fine del mese forse si tende a pensare al passato e si prova un po’ di nervosismo. Bisogna rimettersi in gioco, occhio alle questioni legali. Cancro: è un momento in cui si vorrebbe evadere dai propri schemi, il 2019 è stato un brutto anno a causa di Saturno opposto, che nonostante tutto ha portato qualche traguardo. E’ costata un po’ di fatica, ma ci sono stati diversi nemici.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo il giro dell‘oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: le stelle sono un po’ meno luminosi, ma non spegnono la speranza che si nutre. Molti progetti sono ancora vivi dentro, è tempo di fare qualcosa in più. Capricorno: ci si fanno diverse domande, se si riesce a perdonare un tradimento oppure a superare una crisi. La risposta è affermativa, questo sarà l’autunno più importante della vita, si rischia pure e si va avanti nei propri progetti. Acquario: Se c’è una vendita in corsa si possono avere delle buone risposte. L’autunno sarà importante, si avrà qualcosa in più. In amore bisogna evitare le provocazioni. Pesci: in amore bisogna stare attenti, se fino a qualche tempo fa era il segno ad inseguire qualcuno adesso succede l’esatto contrario. In molte storie c’è stata un po’ di indifferenza o un po’ di lontananza, che non è necessariamente causata da una mancanza d’amore: se la persona a cui si tiene è lontana con molta probabilità è a causa di motivi esterni al rapporto. Gli eventi degli ultimi giorni hanno riavvicinato una persona, se non è quella giusta lo so capirà verso la fine di agosto.



