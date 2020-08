Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 agosto 2020/ Amore e lavoro: analisi segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni al top seguendo quanto raccontato a LatteMiele. L’Ariete vivrà una giornata valida per superare delle questioni non facilissime da sistemare. Venere sarà attiva per il Leone da settembre, a breve dunque ci sarà la possibilità di trovarsi di fronte a delle grandi opportunità verso un futuro che sarà di certo intrigante e pieno di sorprese. La Vergine ha un cielo interessante che sembra dare il passo verso progetti molto intriganti e che possano dare una svolta di non poco conto. Lo Scorpione è pronto ad affrontare un momento di novità con grande voglia di fare e di superare un momento complicato con uno spunto non di poco conto.

Oroscopo amore: In amore l’Ariete potrebbe ritrovare a dover analizzare meglio i comportamenti legati al passato per riuscire a riconoscere quello che non è andato come si voleva. Sarebbe meglio evitare di trovarsi di fronte a delle discussioni non di facilissima gestione. Il Toro deve trovare la serenità per riuscire ad apprezzare al massimo un sentimento. Presto arriveranno delle risposte molto interessanti. Venere è decisamente attiva per il Leone e promette delle opportunità di non poco conto verso settembre. Si deve abbandonare il timore per vivere delle emozioni interessanti sia per quanto riguarda la famiglia che per chi ancora è in una coppia che non è stata ufficializzata. La Bilancia a settembre potrebbe avere la forza di dare una svolta a una situazione che sembrava chiusa e ora torna protagonista in maniera prepotente.

Oroscopo lavoro: l’Ariete è pronta a superare un momento in cui sembrano esserci stati dei grattacapi non indifferenti. Il Toro sembra pronto a confermare un progetto in autunno cercando di andare poi a trovare la forza per realizzarlo quanto prima. I Gemelli devono affrontare le cose con calma, cercando di raggiungere nel miglior modo possibile i risultati che sono nel mirino. Il Leone invece sta vivendo un buon momento in amore, ma si trova di fronte a delle difficoltà di non facilissima gestione dal punto di vista professionale. Forse sarebbe meglio dare una svolta al momento attuale per arrivare ai risultati che sono messi in agenda. La Vergine ha un cielo intrigante che sembra andare a favorire progetti verso il futuro. Presto potrebbero arrivare dei successi da iniziative che si stanno coltivando e che possono portare a una svolta attesa da molto tempo.



