Oroscopo Paolo Fox oggi 20 agosto 2020/ Toro, Vergine, Sagittario, Leone

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 agosto 2020: Toro, Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Toro e Vergine. Toro: L’agitazione che aveva caratterizzato l’inizio di questa settimana sembra ora essersi dissolta in favore di una piacevole serenità utile per apprezzare a pieno un sentimento. In autunno sarà possibile ottenere qualche buona conferma relativa ad un progetto che si sta pensando di coltivare.

Vergine: Questa situazione astrologica sembra favorire i progetti, permettendo ai più audaci di ottenere interessanti successi dalle proprie iniziative. Abbandonare la malinconia potrebbe aiutare a godere maggiormente anche dell’aspetto sentimentale.

Oroscopo: Capricorno e Ariete cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con altri due segni. Sagittario: Questa giornata sembra preannunciarsi un po’ sottotono e potrebbe portare con sé anche un leggero calo fisico. Sarebbe bene riuscire ad evitare discussioni e non affaticarsi troppo.

Leone: Una Venere attiva a partire da settembre sembra promettere grandi opportunità per tutto ciò che riguarda i sentimenti: abbandonando un po’ di timore sarà possibile vivere qualche bella emozione sia in famiglia che in coppia. Ancora qualche difficoltà sul piano lavorativo.



