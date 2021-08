Oroscopo Paolo Fox oggi 20 agosto 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 20 agosto 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per l’Ariete in amore però un passo alla volta: se c’è una nuova storia va verificata, se una relazione ha vissuto un momento di crisi, di tensione, dev’essere gestita con prudenza. Io credo proprio che le coppie siano un po’ più nervose, anche le migliori: a volte il segno dell’Ariete cerca di prendere il sopravvento nella relazione e forse in questi giorni è un po’ più polemico.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox i più giovani sono decisamente sulla strada del cambiamento netto, che può riguardare anche l’amore e le relazioni. Venere è favorevole e annuncia incontri speciali.

Sagittario: tu che ami la libertà adesso devi dare via libera a tutte le emozioni, con Venere favorevole. Se nella prima metà di agosto una storia non è andata bene, ti sei sentito lontano da qualcuno, cerca di recuperare perché adesso, con Giove e Saturno in buon aspetto, hai tanta forza in più.

L’oroscopo Paolo Fox: Leone, Ariete e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox il Sagittario ora nei rapporti con gli altri ci vuole un po’ più di coraggio per risolvere problemi. Hai avuto una pazienza esagerata e da lunedì andrà meglio. Qualche rallentamento sul lavoro.

L’Ariete si sente un po’ meglio e questo weekend annuncia un buon recupero. Per il Leone questo è un momento in cui devi affrontare un nuovo percorso della tua vita, come ho ricordato di recente, o sostituire una persona e quindi dimostrare nell’ambito del lavoro di valere quanto il tuo predecessore, oppure tagliare con un passato che non ti appartiene più. Da una parte questa trasformazione è stimolante, poi avviene a diversi livelli: per esempio chi è pensionato non pensa a un nuovo lavoro ma a a una nuova vita, magari trasferendosi, facendo delle cose che non è mai riuscito a fare prima. Sagittario: se una situazione di lavoro non è più come prima, forse avrai più tempo per fare quello che hai rimandato da anni. Devi recuperare la tua capacità di fare cose nuove: le iniziative vanno spinte in questo periodo.

