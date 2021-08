Oroscopo Paolo Fox oggi 20 agosto 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 20 agosto 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno dei Pesci devo dire che questo è un periodo di forza, ma lo sarà ancora di più a settembre. Entro l’autunno, e soprattutto nel 2022, ci saranno grandi novità, anche a livello pratico. Piano piano ne parlerò.

Per il Cancro abbiamo una buona situazione astrologica che aiuta a fare qualche bella scommessa di lavoro. Purtroppo dal punto di vista finanziario sono usciti tanti soldi, per la casa e per la famiglia. Molto spesso anche in casa sei tu che provvedi a fare tutto e questo potrebbe farti arrabbiare. Scorpione: l’irritabilità e il nervosismo sono i temi dominanti di queste giornate: o perché ti trovi in un ambiente che non ti piace, oppure perché sei uscito da questo agosto, estremamente caldo, un po’ spossato. Certo è che nei rapporto con gli altri, nel lavoro, ma anche con i parenti, può nascere qualche piccolo disguido.

L’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Scorpione, Cancro e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di amore e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: hai una grande voglia di disfarti di certe emozioni negative. Devi andare avanti e sei una persona che non sa stare senza amore. Qui abbiamo due grandi categorie: quelli che hanno chiuso una storia e non se ne fanno una ragione, sono malinconici e depressi per questo, e quelli che invece hanno reagito. Le reazioni devono essere però proporzionate al problema. Come ho spiegato in altri momenti, se devi farla pagare a un ex, non è che puoi iniziare un rapporto che ti piace a metà e continuarlo solo per fare invidia a qualcuno. Credi nelle relazioni che stai vivendo, non cercare l’attenzione degli altri e pensa soprattutto a te stesso

. Per lo Scorpione speriamo che sia caldo il futuro e soprattutto passionale in amore: Venere sarà nel tuo segno da settembre, ma questo non significa che anche agosto non porti qualcosa di più.Cancro: se ci sono delle persone che si appoggiano un po’ troppo a te, potresti redarguirle, giustamente. Amori in revisione.



