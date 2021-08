Oroscopo Paolo Fox oggi 20 agosto 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 20 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, amore e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: Venere favorevole, non è che quando un pianeta del calibro di Venere torna attivo, immediatamente l’amore bussa alla nostra porta, però siamo più ricettivi, c’è più fascino, più voglia di fare incontri. In questo momento le coppie formate da tempo pensano alla casa, a una ristrutturazione insieme a una persona che ultimamente sembra un po’ più pensierosa.

Oroscopo Paolo Fox 19 e 20 agosto 2021/ Leone al top, attenzione per Toro e Pesci

Ora tocca alla Bilancia: con Venere nel segno è certamente più affascinante. Questo segno ama essere ammirato: sia la donna sia l’uomo di solito cercano di essere affascinanti anche nel modo in cui si pongono nei confronti degli altri, amano le cose belle, spendono soldi in qualcosa di cui si innamorano, anche un oggetto, un qualcosa che riguarda l’arte, l’arredo. Per l’Acquario, chi ha vissuto un periodo di crisi in amore, deve andare avanti: il peggio è passato e Venere conferma che ci sono delle emozioni in più. Certo chi non è appagato in amore ora cerca qualcosa anche al di fuori del rapporto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà sul fonte lavorativo per gli Acquario: questo fine settimana sarà un po’ più folle del solito: quando l’Acquario abbraccia la propria follia in maniera razionale è contento, ovvero quando hai un’idea che a tutti sembra strampalata, ma tu cerchi di realizzarla, allora stai bene. L’importante è fare quello che non fanno gli altri. Per la Bilancia in questo momento hai bisogno di una persona che la pensi come te, in altre parole cerchi serenità ed equilibrio e già da settembre ci saranno delle buone opportunità per risalire la china.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2021/ Lavoro per Gemelli, Bilancia, Acquario

In realtà i Gemelli dovrebbero capire con chi hanno a che fare. Alcuni rapporti, con Cancro e Pesci, in questo momento sono sotto pressione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA