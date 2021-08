Oroscopo Paolo Fox oggi 20 agosto 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 20 agosto 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Il Toro: si sente piuttosto stanco e frastornato. Dovresti cercare di trascorrere questo weekend in maniera tranquilla e serena. Tra l’altro è un problema in questo momento l’aspetto economico, ma ci sono delle soluzioni in arrivo: persino i ricchi o quelli che hanno soldi da parte devono stare attenti a non beccare qualche fregatura.

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea che cerchi sempre di moderare gli entusiasmi, sei sempre una persona che crede a ciò che vede. Ogni tanto però lasciarsi andare a un minimo di istintività potrebbe essere utile. Dal punto di vista lavorativo devi ora firmare accordi, contratti, insomma cercare di fare il possibile, anche in vista del prossimo anno. Se sei del Capricorno sei un po’ preoccupato per il lavoro: a volte pensi di avere esagerato nel fare una richiesta oppure, se lavori in proprio, che c’è qualcosa di strano, un blocco. Si può anche passare a qualcosa di più facile da gestire, più congruo rispetto a quello che hai fatto per anni. In realtà adesso non vuoi svenderti dal punto di vista professionale, vuoi far valere la tua professionalità. Tuttavia non è un periodo così fertile per le proposte e forse ti conviene accettare anche qualcosa che non ti convince del tutto.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Se le prime due settimane di agosto hanno portato un amore, hanno portato anche una verifica sentimentale, non cedere il passo alla malinconia, al rigore, perché i sentimenti sono premiati.

Per il Capricorno dal punto di vista sentimentale, forse questa pressione che arriva dall’aspetto pratico della tua vita lavorativa pesa, quindi c’è una fase di ripensamenti o magari semplicemente di tensione. Se sei del Toro attenzione a non eccedere! In amore calma piatta.

