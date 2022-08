Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 agosto 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: il weekend…

Ecco una nuova giornata con il solito appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox. Vediamo quali sono le previsioni per oggi. L’Ariete affronta nel modo più giusto le problematiche e in questi giorni ce ne potrebbero essere legate al fattore economico. In amore, è il caso di essere più equilibrati. Il Toro ha Venere contro che può portare a litigi in famiglia o in amore. Se adesso c’è un problema al lavoro o legato ai soldi, meglio rimandare tutto per fare una scelta migliore nei prossimi giorni. Per i Gemelli, c’è un cielo favorevole con progetti legati al futuro che faranno nascere belle opportunità.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, in amore occhio all’equilibrio

Ariete, affronti nel modo giusto le problematiche. In questi giorni avremo una composizione di Mercurio, quindi ci sarà chi dovrà spendere dei soldi per riparare un danno. Comunque c’è una grande voglia di andare avanti: più ci sono impedimenti e più c’è la forza di reagire, cosa che all’inizio dell’anno non esisteva. Per questo l’Ariete deve fare di più, se è necessario. In amore sarebbe forse il caso di essere più equilibrati, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, il cielo

Toro, Venere contro può rappresentare piccoli bisticci o grandi bisticci in famiglia o con la persona amata. Gli innamorati di fresca data discutono, ma hanno una relazione diversa rispetto alle coppie che vanno avanti da tempo. Il Toro difficilmente torna sui propri passi e dunque deve ben capire cosa fare quando le cose vanno male, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Per esempio, se adesso c’è un dubbio di lavoro o di soldi, sarà meglio rimandare tutto per fare una scelta migliore il 5 di settembre.

Gemelli, avete una grande voglia di vivere sensazioni favorevoli. Avete a favore Luna e Venere e questo fa presupporre anche un autunno importante. Per questo bisogna cercare di spingere e valutare progetti legati al futuro. L’Oroscopo di Paolo Fox dice che non bisogna prendere troppo sul serio le cose, ma neanche essere superficiali. I Gemelli a volte possono sembrare distratti, ma in realtà non lo sono.

