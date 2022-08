Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 agosto 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: l’amore…

Cominciamo questo sabato con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Per il Capricorno il successo è garantito perché a questo segno piace fare le cose per bene, dedicando le giuste attenzioni. Per l’Acquario invece non è il momento migliore per l’amore, con qualche litigio e il desiderio di libertà. C’è comunque voglia di trovare un partner complice di trasgressioni e viaggi e cambiamenti. Agitazione per i Pesci, che in questi giorni sono intolleranti di fronte a certe provocazioni. Mercurio opposto può creare dei fastidi.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, il successo…

Capricorno, più ti prepari e fai le cose bene e più il tuo successo sarà garantito: per questo ti piace dedicare tanto tempo al tuo lavoro e alle cose alle quali tieni. Gli unici Capricorno che non hanno grande possibilità di azione sono coloro che hanno un’ambizione notevole e poi non si danno da fare, cosa che difficilmente succede a questo segno, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, le stelle

Acquario, non è proprio il periodo migliore per fare promesse d’amore, però è il periodo buono, soprattutto per le coppie di lunga data, per cercare di capire cosa c’è che non va. Venere opposta porta amori part-time oppure un desiderio di libertà, ma attenzione: questo deve essere amministrato con saggezza perché, se si sta in coppia, non si può fare tutto ciò che si desidera. Si cerca ora un partner complice: di piccole trasgressioni, viaggi e cambiamenti. C’è voglia di fare cose nuove, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, c’è un po’ di agitazione in questi giorni. Tu sei una persona che mantiene la calma, ma quando ti provocano diventi furibondo. In questo periodo hai perfettamente ragione ad essere intollerante rispetto a certe provocazioni, ma attenzione: infatti se esprimi male le tue emozioni, finisci dalla parte del torto! Questo Mercurio in opposizione può creare fastidi: cerca di non discutere per motivi banali in questo weekend, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











