Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 agosto 2022/ Come andrà a Bilancia, Scorpione, Sagittario

Come andrà il weekend dei 12 segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox nelle sue previsioni. Per la Bilancia è un weekend di recupero visto che Venere non è più contraria da un bel po’ e in questo momento la Luna è migliore. Giove contrario può portare però a delle situazioni da chiarire a livello legale. Per lo Scorpione resta agitazione: a livello sentimentale ci sono tante cose da chiarire. Per il Sagittario è invece un fine settimana sottotono nonostante Venere e Giove siano favorevoli nel periodo. La Luna resta per storta.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, weekend di recupero

Bilancia, è un weekend è di recupero per vari motivi. Venere non è più contraria da un bel po’ e fra oggi e domani avremo una Luna migliore. Ultimamente ci sono state delle critiche e persone che ti hanno messo in mezzo a dei guai, ma alla fine riuscirai vincente da tutti questi problemi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Giove contrario porta delle situazioni a livello legale da dover chiarire: non preoccuparti, se hai fatto le cose per bene la ragione sarà tua. Allontana chi ti parla male alle spalle.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, il periodo…

Scorpione, in questo periodo ci sono delle belle progettualità. Resta un po’ di agitazione dentro perché, a livello sentimentale, ci sono delle cose da chiarire. Forse i separati hanno degli scontri più grandi, ma ci sono anche quelli che non credono più nell’amore e che si accompagnano a relazioni part-time. Ok partire con leggerezza, ma lo Scorpione è un passionale e non ce la fa a essere superficiale, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, è un fine settimana un po’ sottotono, ma inquadrato in una situazione astrale di grande forza. Venere e Giove in sestile sono favorevoli ma questa Luna storta potrebbe in qualche modo generare dei fastidi in famiglia. Un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: cerca di farti scivolare le cose addosso. Fine settimana che forse porta solo un po’ di noia.

