Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 agosto 2022/ I pianeti di Cancro, Leone e Vergine

Anche oggi l’Oroscopo di Paolo Fox ci dà le giuste indicazioni per affrontare la giornata. Il Cancro in questi giorni è un po’ turbato a livello emotivo. A lavoro non tutto va come dovrebbe e forse è il caso di trovare nuove alleanze. Per il Leone potrebbe arrivare una buona proposta. Questo è un segno che ama farsi notare e lo sta facendo anche se difficilmente si concede. Per la Vergine, invece, ecco una piccola tensione in questa giornata: rimanere sereno, per questo segno, è molto complicato.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, sei turbato e…

Cancro, in questo momento sei un po’ turbato a livello emotivo. Lavoro? Chi lavora in un’azienda potrebbe essere un po’ agitato o malinconico, perché fa sempre il paragone con gli altri e forse non è pienamente soddisfatto. Evidentemente ci sono delle situazioni da cambiare: forse è il caso di ripartire da zero. Ormai da più di tre mesi, dal punto di vista lavorativo, c’è da trovare nuove alleanze e nuove situazioni a causa Giove dissonante, che potrebbe portare anche a spese di troppo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, questo sabato…

Leone, fra oggi e domani potresti ricevere buona proposta. Questo segno vuole farsi notare e complice la bella stagione saprà come farsi ammirare, senza però concedersi. È il gioco della seduzione: più volete ammaliare e più non vi viene voglia di avere a fianco una persona che vi limita. Se avete giù una storia, dovete rafforzarla, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un cielo fertile, con Giove e Venere in buon aspetto. Chi è insoddisfatto cercherà altrove.

Vergine, potrebbe esserci una piccola tensione in questa giornata: nulla di grave, ma per te rimanere sereni non è mai possibile. Se hai una famiglia e dei parenti, c’è sempre qualcuno che ha bisogno e tu sei pronto all’azione, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Sei una persona molto concreta nel suo modo di fare: non astenerti dal metterti in gioco, ma non fare troppo.

