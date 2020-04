Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 aprile 2020/ Bilancia, Sagittario, Scorpione e Vergine

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per la Bilancia di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci parla anche di Bilancia e Sagittario sulle frequenze radiofoniche di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto il noto astrologo nel dettaglio. La Bilancia in queste 48 ore deve contare a 10 prima di parlare, ora si potrebbe essere presi da momenti di affaticamento. Non ci si deve fidare di qualcuno. Aprile deve essere un mese di attenzione. Chi da molto tempo ha una causa in corso. Ci si potrebbe essere rimasti male per l’atteggiamento di qualcuno. Questa è una fase di verifica e tensione.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

Il Sagittario in queste 48 ore può contare su una bellissima Luna che però va sfruttata prima che sia troppo tardi ed esca dal segno. Le più grandi tensioni possono essere legate alla vita sentimentale. La vera problematica del Sagittario è legata alla noia e alla monotonia.

Oroscopo dello Scorpione secondo le previsioni di Paolo Fox

Voltiamo pagina, ecco quanto detto per Scorpione e Vergine seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox. Lo Scorpione ha bisogno di una marcia in più ed energia, adesso si chiede che siano gli altri a farsi vivi. Cielo piatto per le questioni sentimentali. A livello lavorativo si può immaginare qualcosa di nuovo. Ancora non è chiaro però il percorso lavorativo o si aspetta una notizia che non arriva. Nell’ottica di quello che è accaduto tanti devono riposizionarsi ora come ora.

Paolo Fox, scopriamo la giornata della Vergine

La Vergine secondo l’oroscopo Paolo Fox ora può contare sul Sole in buon aspetto, anno importante. Si deve guardare alle cose futili oggi anche se la realtà ha assunto un tono drammatico. Questo è il caso delle vittorie nel Festival di Sanremo. A maggio occasioni. L’amore è contrastato. Ci vuole prudenza con Sagittario e Gemelli.



