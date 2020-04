Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2020/ Vergine e Ariete top, Gemelli amore e lavoro…

Pubblicità

Oroscopo ecco i segni più in forma di oggi secondo le previsioni di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista sulle frequenze di LatteMiele con la rubrica Latte e Stelle. Ecco quelli che sono i segni al top. L’Ariete vive un passaggio positivo nel segno della Luna, una buona notizia e un segnale che possa portare finalmente alla riscossa. Il Toro può essere ottimista se guarda al futuro, visto che ci potrebbe essere davvero un’estate vincente. Il mese di maggio implica una soluzione. I prossimi tre mesi saranno comunque ricchi di indecisioni e scelte da prendere. Il Cancro sta vivendo un recupero dopo una fase di blocco che ha frenato diverse cose importanti. Il recupero era stato già previsto da tempo. Aprile e maggio sono due mesi che presumono un continuo crescendo. Il Sole in buon aspetto per la Vergine fa capire che questo sarà un anno importante nonostante tutto. Quindi non ci si deve assolutamente abbattere anche di fronte a situazioni complesse come quelle di questo periodo.

Quali sono i segni top sul lavoro secondo Paolo Fox e il suo Oroscopo?

LAVORO – Lavoro? Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete sembra pronto a ribellarsi a certe situazioni che non sono chiare e che hanno creato un po’ di preoccupazione. I Gemelli hanno un cielo importante, alcuni hanno una meta lontana da prefissarsi con la stabilità che è quello che serve. Il Cancro se ha avuto un blocco sta recuperando, anche se c’è da dire che progetti nuovi vanno assolutamente a rallentatore e possono creare pressione. Va però osservato che i mesi di aprile e maggio saranno in crescendo sotto diversi punti di vista. La Bilancia secondo oroscopo di Paolo Fox ad aprile deve fare molta attenzione a quello che accade, diverse situazioni dunque devono essere ponderate con grandissima attenzione. Molte cose potrebbero portare a una crescita, ma bisogna avere la furbizia di andarci pieno.

Oroscopo Paolo Fox: scopri i segni più fortunati in amore

AMORE – E l’amore? L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare diversi segni. I Gemelli possono risolvere quello che in questo momento è un contenzioso familiare aperto da diverso tempo. La stabilità è l’obiettivo di molti. L’Ariete ha in mente dei progetti, ma per prima cosa deve essere chiaro con sé stesso ed evitare di prendersi in giro. Il Leone ha un cielo importante a livello sentimentale. Le emozioni infatti mettono una toppa a un periodo che si può definire tranquillamente disgraziato. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore tranquillità evitando di correre troppo, ma comunque ci si può lasciare andare di fronte alla persona giusta. L’Acquario secondo oroscopo di Paolo Fox deve contare almeno fino a dieci prima di lanciarsi perché altrimenti quando cade rischia davvero di farsi molto male. Il Toro a maggio vedrà finalmente le proprie soluzioni comparire come per magia.



