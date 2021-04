Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 aprile 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

I Segni di Acqua passati in rassegna dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 20 aprile 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro e Scorpione

Per i nati sotto il segno del Cancro l’esigenza di riscoprire i sentimenti potrebbe portare qualcuno a ricercare maggior serenità sul piano sentimentale, anche rimpiangendo emozioni passate che sembravano essere state dimenticate. Attenzione a non caricare di aspettative eccessive alcune relazioni.

Per quanto riguarda lo Scorpione? Queste giornate sembrano soffrire una grande agitazione dovuta alla mancanza di prospettive certe per il futuro. L’instabilità data da una situazione lavorativa poco chiara potrebbe portare un po’ di nervosismo: sarebbe bene riuscire a sfruttare questa energia per dare vita a nuovi progetti.

Pesci, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: la fine del 2020 potrebbe aver messo in discussione alcuni rapporti, imponendo profonde riflessioni che in queste giornate potrebbero assumere contorni più definiti. Queste giornate aiuteranno a comprendere meglio quali rapporti è il caso di portare avanti e quali situazioni meritano invece di essere interrotte.

