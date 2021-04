Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Per quanto riguarda i segni di Aria le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox comunicate come ogni giorno su Radio Latte e Miele si concentrano sulla giornata di martedì 20 aprile 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: le prossime settimane lasceranno spazio a delle grandi novità che permetteranno di rivalutare alcune relazioni, permettendo di concentrare le proprie energie soltanto sui progetti più importanti. Anche in ambito lavorativo le giornate che precedono la seconda metà di Maggio aiuteranno ad ottenere qualche bella soddisfazione.

Ora tocca alla Bilancia: dopo un inizio Aprile piuttosto pesante, ora sembra aprirsi una fase capace di portare un lieve miglioramento. Le problematiche emerse nel corso delle ultime settimane potrebbero richiedere del tempo per essere risolte del tutto, ma presto sarà possibile contare su alcuni cambiamenti capaci di rivelarsi molto positivi.

Acquario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Tocca all’Acquario: gli eventi degli ultimi tempi potrebbero aver messo in discussione alcune certezze, richiedendo qualche sforzo in più. Presto si realizzeranno grandi cambiamenti, ma questa settimana potrebbe risentire ancora di qualche cambio d’umore.

