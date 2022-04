Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 aprile 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci?

Si rinnova l’appuntamento su Radio LatteMiele con l’Oroscopo Paolo Fox. Nella giornata di mercoledì 20 aprile 2022 cosa si possono aspettare Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a scoprirlo!

Oroscopo Paolo Fox: il mercoledì del Capricorno

Capricorno: Giornata migliore! L’Oroscopo Paolo Fox sottolinea che queste sono stelle che premiano il Capricorno, nonostante ci siano state molte problematiche. Certo, nell’ambito del lavoro qualcosa è cambiato e bisogna, come si dice, fare “buon viso a cattivo gioco”. Forse il Capricorno ora non può scegliere e dovrà semplicemente fare i conti con un destino che non sempre si può manovrare. Tuttavia, una delle caratteristiche peculiari del Capricorno è proprio la saggezza: la capacità di vivere bene anche con poco, perché amministri molto bene la tua vita. I sentimenti devono essere appaganti. I Capricorno che non hanno parlato, per tenere tutto sotto controllo, potrebbero, da maggio, essere più intraprendenti e finanche intolleranti.

Acquario e Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Acquario: Le stelle chiedono di fare attenzione, perché quando ci sono momenti così importanti, validi, per l’Acquario l’unico problema è quello di mettere tutto in ordine. Il fatto di fare una cosa e pensarne un’altra è un rischio, perché poi devi ripetere due volte un’operazione perché sei svagato, distratto. La giornata di oggi promette bene in amore e Giove, nei prossimi giorni, inizierà un transito molto attivo, quindi per l’Acquario è tempo di nuovi progetti. In casi eccezionali, si potrebbe pesare anche a un cambiamento di vita. Accordati con coloro con cui sei in contrasto, mi raccomando.

Pesci: Cari Pesci, voi sapete come siete fatti: a fronte anche di un periodo migliore, a volte dovete fermarvi a riflettere e magari una semplice affermazione che non vi piace, una frase detta male, può scatenare l’inferno. Questa giornata è un po’ sottotono: non è assolutamente difficile da gestire, ma è probabile che vi troviate in una condizione di lieve stress che bisogna provare a superare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox tutto quello che fate in questo momento è importante, ma ricordatevi che c’è proprio la necessità di rivedere alcune scelte, di fare un gioco che sia un po’ più sereno. Avete una gran voglia di parlare d’amore: la giornata di oggi lo consente e domani attenzione a qualche piccola perplessità, ve lo dico in anticipo, proprio perché state vivendo un periodo di alti e bassi.

