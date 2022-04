Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 aprile 2022/ Le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Cancro, Leone e Vergine: ecco quali sono le previsioni di giornata nella rubrica che ogni giorno Radio LatteMiele trasmette per l’Oroscopo Paolo Fox nella giornata di mercoledì 20 aprile 2022.

Cancro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Cancro: A volte mettere d’accordo le emozioni del cuore con la razionalità è molto difficile, soprattutto se si è reduci da qualche dubbio o magari ci si è sentiti un po’ traditi. L’Oroscopo Paolo Fox sottolinea come a volte vuoi far vedere a tutti che sei coraggioso, e lo sei, che hai le spalle larghe, e le hai, ma come tutti hai bisogno di un po’ di umanità: se in certe giornate ti senti più stanco o nervoso, è normale. Oggi fai attenzione.

Oroscopo domani 21 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Leone e Vergine

Leone: Spero veramente che al più presto tu possa ricevere delle belle conferme, perché più andiamo avanti, più le stelle dicono che avrai successo. Penso a Giove e Venere, che saranno molto belli da maggio, e penso a tutti i nati Leone che hanno già iniziato un progetto e aspettano una soluzione. Secondo me si sono aperte le porte del destino e solo chi è refrattario ai cambiamenti vivrà male. Per fortuna il Leone solitamente è uno che ama sperimentare.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 aprile 2022/ La giornata di Ariete, Toro e Gemelli

Vergine: Giornata un po’ strana: anche se nulla ti si può dire, perché hai fatto il tuo dovere, sei proprio tu che vuoi stare in un angolo. Secondo l’oroscopo Paolo Fox in questo giorni hai capito che bisogna osservare piuttosto che agire e oggi, con questa Luna un po’ strana, è importante evitare polemiche. Sarebbe più utile farsi scivolare le cose addosso. Attenzione nei rapporti con Gemelli e Sagittario.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 aprile 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci?

© RIPRODUZIONE RISERVATA