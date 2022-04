Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 aprile 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox 20 aprile 2022 le previsioni Bilancia, Scorpione e Sagittario

Andiamo a scoprire quelle che sono previsioni e particolari dedicati ai segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario nella rubrica dell’Oroscopo Paolo Fox che come ogni giorno viene trasmessa su Radio LatteMiele, compresa la giornata di mercoledì 20 aprile 2022.

Oroscopo domani 20 aprile 2022 Cancro, Leone e Vergine/ Lavoro e salute: chi al top?

Bilancia, tutto quello che c’è da sapere per oggi

Bilancia: Ultimamente la tua vita è cambiata, per eventi che non avresti mai immaginato accadessero, ma di cui ho parlato, per esempio, nelle previsioni del 2022, quando ho spiegato che la prima parte dell’anno serviva a risolvere problemi, in modo tale che la seconda parte non ne avesse più. Pertanto per chi ha affrontato un problema personale, di salute o d’amore, quasi tutti i Bilancia si sono come rinnovati. Stando all’Oroscopo Paolo Fox gli unici dubbi rimangono alle persone che hanno una relazione strana o che vivono una situazione amorosa conflittuale, perché maggio potrebbe essere il mese del “dentro o fuori” definitivo. Maggio è anche il mese che ti chiede di fare pace, se qualcosa non va, altrimenti si rischia di trascinare a lungo delle tensioni. Ne parlerò.

Oroscopo domani 20 aprile 2022 Bilancia, Scorpione, Sagittario/ Amore salute e lavoro

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox per Scorpione e Sagittario

Scorpione: Questa giornata, tutto sommato, è intrigante. Venere è ancora dalla tua parte e gli amori nati di recente, anche se magari vi impegnano a metà, sono comunque da considerare come favorevoli. Non ci dimentichiamo che sei una persona molto intuitiva, per cui in questi giorni potresti ricevere una sorta di “illuminazione” o un buona idea che ti coinvolge. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox Giovedì e venerdì saranno giornate interessanti. Da stasera, recupero psicofisico.

Sagittario: Questa è una “giornata sì”, ma siamo in una fase altalenante. Domani, per esempio, abbiamo qualcosa in meno. Quand’è che si stabilizza tutto? Lo sai perché l’ho detto tante volte: molto presto! Direi che entro due o tre settimane avrai la netta sensazione di rimetterti in gioco o magari sai già da adesso che, da metà maggio o fra maggio e giugno, andrai a fare un lavoro che ora ti è stato solo promesso o avrai un impegno che ora è solo abbozzato. L’unica cosa che ti chiedo in questi giorni è di essere molto cauto in amore. Non lasciare il certo per l’incerto: per l’Oroscopo Paolo Fox qualsiasi decisione tu voglia prendere, aspetta maggio.

Oroscopo domani 20 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore salute e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA