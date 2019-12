Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 20 dicembre 2019: Toro, Scorpione, Gemelli, Pesci

Oroscopo di oggi 20 dicembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, venerdì 20 dicembre 2019, ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha parlato durante la sua rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto nel particolare. L’Ariete deve provare a stare attento alle circostanze, cercando di costruirsi il futuro con attenzione. Il Toro è alla ricerca di maggiore limpidezza da parte delle persone che entrano nella sua vita, forse sarebbe il caso semplicemente di essere chiari. Sono stelle importanti quelle del Leone in amore anche se ci sono alcune perplessità che rendono tutto più complesso. Lo Scorpione ha una buona Luna nel segno con il potere di sorprendere persone che regalano buoni sentimenti. Luna interessante per il segno dello Scorpione che potrebbe uscire da questo periodo decisamente sorpreso. Il Capricorno finalmente sembra essersi lasciato ogni preoccupazione alle spalle, bravo a voltare pagina e a dare una svolta al suo futuro.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta all’analisi segno per segno partendo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete deve stare attento alle circostanze, la settimana è stata tortuosa quindi si arriva a sera un po’ stanchi. Tra venerdì, sabato e domenica una coppia in crisi può trovare un assetto o una certa mediazione. Il Toro cerca chiarezza e si hanno idee chiare su questo e il problema nasce se le persone vanno contro. Se ci sono problemi nella coppia vanno gestiti in modo calmo. Venere oggi inizia un transito particolare e faticoso. O con me o contro di me potrà essere il motto di molti nati Toro. I Gemelli oggi e domani contano su ottime stelle e il fine settimana vola alto. La cosa buona è che da 18 giorni Giove non è più opposto. Non significa che sia tutto risolto ma tutto può progredire. Tra venerdì e domenica bisogna cercare di avvicinare la persona che si ama questa sera. Il Cancro ha grande oroscopo per il 2020 ma anche grandi incertezze. A fronte di una sicurezza bisognerà lasciare qualcosa che apparentemente dà sicurezza. Tempo di cambiamenti non facili. Così alcune situazioni non possono andare avanti. Si è un po’ umorali e non si può fare solo quello che conviene.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Voltiamo pagina nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha stelle importanti anche se rimangono dei dubbi in amore dove fin troppo spesso sono stati rimandati dei problemi. Ora che Venere è opposta questi disagi però andranno forzatamente affrontati. La Vergine ha una Luna buona e dicembre, gennaio e febbraio sono mesi che sono legati a un trampolino di lancio verso un futuro importante. Il periodo è valido e si deve costruire. Con il segno che ha le idee chiare è ideale cercare di non insistere troppo. Per il segno questo è un cielo importante e di grande sviluppo. C’è però un rischio: essere troppo precisi e puntuali. La Bilancia in questa giornata ha una Luna importante che può regalare delle emozioni. Ultimamente si è stati in pena con una persona di casa. Mesi fa si parlava di una Bilancia che non si trova bene nel proprio ambiente. Lo Scorpione ha una Luna che ha il potere di sorprendere. Chissà che ora non si possa fare un incontro occasionale. Si crede nell’amore solamente quando dura molto e dopo che lo si è messo alla prova. Bisogna mettere sempre alla prova le perone che stanno accanto.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Se il Sagittario vuole ricucire uno strappo questo è un periodo importante. Questo week-end è utile anche per i sentimenti. Chi ha un rapporto da molti anni ora si può trovare a recuperare progettualità e manualità. Il Capricorno non ha difficoltà a superare la fatica di novembre. Il tempo oggi è passato, si è più nervosi ma allo stesso tempo spinti verso il futuro. L’Acquario in questo momento può recuperare le fila del discorso sentimentale. A volte non ci si rende conto di essere molto apprensivi o uguali al giorno prima e se uno dei due non abbraccia per prima si può dare per scontato che non si abbia veramente bisogno di abbracci. In questo periodo si è molto romantici. Quelli che non sono molto passionali comunque riveleranno la propria passione. I Pesci hanno un fine settimana interessante soprattutto se sono innamorati o se vogliono chiarire una disputa d’amore. Il fatto di avere una Venere molto importante porta fortuna. Se c’è stata una delusione è normale che sia un po’ diffidente. Non è detto che ogni amore si presenti come una garanzia a vita. A livello di amicizia si tratta di una cosa importante. Scontri o diffidenze con i segni Capricorno, Scorpione e Pesci.



