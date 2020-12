Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 dicembre 2020/ Ariete, Leone e Sagittario…

Imperdibile l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox in questa domenica 20 dicembre 2020. In questo spazio dedicato alle parole dell’astrologo nella rubrica Latte & Stelle sulle frequenze di Radio Latte e Miele ci occupiamo in particolare dei segni di Fuoco: dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cominciamo la nostra carrellata di segni dall’Ariete: queste giornate sembrano offrire qualcosa in più. Dopo un lungo periodo costellato da diverse difficoltà, sembra essere iniziata una fase di graduale recupero che potrà contare su Giove e Saturno non più opposti. Buone occasioni per recuperare un sentimento.

Nati Leone? Anche in questa domenica si potrebbe registrare un po’ di agitazione dovuta ai diversi pianeti contrari. Le difficoltà degli ultimi mesi sembrano continuare a farsi sentire, rendendo difficoltosi i rapporti.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: questo 2021 secondo Paolo Fox aiuterà a soddisfare il grande desiderio di esprimere i propri sentimenti, concedendo importanti occasioni utili a ripartire dopo mesi di fermo. Giornata positiva per i sentimenti. L’astrologo avrà ragione? Per dirlo dovremo aspettare che quest’ultima domenica di dicembre arrivi a conclusione…



