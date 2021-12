Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 dicembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: previsioni

Torna l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo spazio ai segni di Fuoco, per mezzo delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 20 dicembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “La settimana non presenta grandi novità, soprattutto in ambito lavorativo. Dal 29 dicembre però non avrete più Giove contrario, a vantaggio di un meritato riscatto. Durante le Feste non sempre si ha particolare modo di agire, in particolare per le aspettative professionali. Cercate di consolarvi dando il giusto spazio all’amore”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Il momento è propizio per l’azione e la voglia di fare, riprendete anche vecchi progetti da tempo arenati. Tra mercoledì e giovedì le stelle supporteranno ogni vostra scelta. Per il periodo natalizio attenzione a qualche fastidio, circondatevi di persone piacevoli e simpatiche.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Siete alle porte di una settimana che potrebbe risultare stressante. Questo lunedì cercate di allontanare le tensioni del passato, in vista di un 2022 che promette ottimi risvolti. Nei prossimi giorni cercate di rimandare eventuali discussioni importanti, magari destinandole alla metà della settimana.

