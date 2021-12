Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in verità, indicativa del destino di ciascuno di noi. In questo focus ci dedicheremo in particolare modo ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, lunedì 20 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox settimanale 20-26 dicembre 2021/ Classifica segni Top: vergine...

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “La Luna in buona posizione aiuta, nonostante il persistere di Saturno contro. Tutti quelli che stanno affrontando un blocco, avranno esiti positivi a partire da gennaio. Qualche difficoltà dal punto di vista economico potrebbe creare piccole ansie, ma i prossimi giorni sono decisamente positivi in ogni caso”.

Oroscopo Paolo Fox previsioni 16-17 dicembre 2021/ Ariete al top, Bilancia sottotono

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: il periodo che state affrontando è dedicato ad una trasformazione interiore. Nonostante siate il segno che simboleggia la condivisione e la famiglia, potreste sentire l’esigenza di un maggiore isolamento alla ricerca di voi stessi. Attenzione, perché potreste sentirvi particolarmente sensibili nei prossimi giorni.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Qualche dubbio potrebbe caratterizzare i primi giorni della settimana, ma la Luna in buon aspetto supporterà una netta e veloce risoluzione. Marte dissonante non aiuta nel rapporto con le persone, ma il periodo mostra evidenti miglioramenti previsti per i prossimi giorni. Questa settimana, però, può essere cruciale per diversi aspetti: cercate di allontanare la negatività e cimentatevi in nuovi progetti in vista del prossimo anno”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA