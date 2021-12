Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 dicembre 2021/ Previsioni: Acquario, Bilancia e Gemelli…

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento esamineremo i segni di Aria e le dritte fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 20 dicembre 2021? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: cercate di sfruttare al meglio l’inizio di questa settimana, soprattutto in vista di un leggero calo verso il weekend. Il prossimo Natale potrà essere caratterizzato da qualche pensiero di carattere lavorativo, ma l’amore sarà un’ottima consolazione per il fine settimana.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Il momento è particolare, state valutando diverse questioni e non tutti gli esiti sono vicini alle vostre aspettative. Dovreste cercare di trovare eventuali errori, nonostante la presenza di alcuni pianeti in posizione opposta. Lo stress del periodo non deve comunque condizionare le vostre azioni: cercate di affrontare i giusti confronti per capire cosa fare, soprattutto in famiglia.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. La noia è la più grande delle vostre nemiche, il nervosismo che ne scaturisce potrebbe pregiudicare anche il prossimo Natale. Circondatevi di persone che sanno come allietare i momenti di festa. La settimana nel complesso è piuttosto valida, salvo leggeri fastidi.

