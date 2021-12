Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 dicembre 2021/ Vergine, Capricorno e Toro: chi al top?

La nuova settimana non può certo prendere il via e muovere i suoi primi passi senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, destinate a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo spazio ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, lunedì 20 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: il prossimo Natale avrete la Luna a favore, a vantaggio dei rapporti sentimentali. Chi è ancora solo potrebbe finalmente fare un incontro importante, le stelle del periodo aiutano in tal senso. La passione che vi caratterizza ad un certo punto necessita di obiettivi chiari e programmi futuri. Le coppie che stanno affrontando un periodo di crisi potrebbero riuscire a sfruttare il momento positivo per venirne a capo.

Spazio ora al Capricorno: il Cielo attuale è molto importante, sia Mercurio che Venere sono in buon aspetto insieme ad Urano. Sfruttate al meglio la situazione, perché stare troppo in attesa non porta mai grandi benefici. Quest’anno il mese di dicembre può essere importante sia in amore che per chi ha progetti importanti, come mettere al mondo un figlio o cambiare stile di vita.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. State per vivere una settimana che può essere importante, grazie a diversi pianeti che vi indicano la necessità di agire. O per destino o per necessità, state per intraprendere una strada verso il cambiamento, soprattutto in ambito professionale. La Luna e il Sole in buona posizione garantiscano un Natale felice e tranquillo.

