Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 dicembre 2022/ Cielo Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Un martedì che comincia con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Leone, di recente ci sono state sfide e battaglie e anche polemiche: il 2023 però sarà di forza. Per la Vergine c’è qualche malessere che però durante le feste potrà essere superato: in amore va ritrovata la tranquillità. Per la Bilancia, ci sono alcuni fastidi che riguardano alcuni atteggiamenti non compresi: in amore, magari c’è qualcosa che i partner si rimproverano a vicenda. Lo Scorpione, attorno al 24 avrà un grande cielo: questo segno ha belle idee e saranno favoriti i progetti.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, malessere recente

Leone, quante battaglie hai affrontato di recente! Forse ci sono state un po’ di polemiche e le hai generate anche tu, con un atteggiamento estremamente determinato, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Spesso sei stato tu contro tutti: un po’ di cautela, nei rapporti, è consigliabile. Il 2023 sarà di forza.

Vergine, c’è qualche malessere che hai vissuto agli inizi di questo mese che potrà essere superato tra Natale e Capodanno, quando potrebbe arrivar una bella risposta o una bella notizia. Tutto dipende dalle singole situazioni: c’è chi è stato male e adesso piano piano si rimette in gioco e chi invece semplicemente deve ritrovare un po’ di tranquillità in amore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Le stelle di Natale comunque saranno dalla tua parte.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, il cielo

Bilancia, i fastidi del momento riguardano alcuni atteggiamenti che non sono del tutto compresi in famiglia. Per questo motivo potrebbero tornare delle tensioni fra genitori e figli o anche in amore, con delle piccole preoccupazioni nelle coppie. Forse con il partner uno dei due rimprovererà l’altro/a, perché ha fatto qualcosa di apparentemente sbagliato, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Dare spazio ai problemi e alle polemiche può essere un errore.

Scorpione, attorno al 24 dicembre avremo veramente un grande cielo. Questo segno ha delle bellissime idee, anche in vista delle prossime settimane, soprattutto se c’è un progetto. Partono favoriti i giovani e le persone che sono sole: infatti questo cielo è ricco di tanti momenti interessanti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Sarà una serata importante per definire al meglio un sentimento ma bisogna fare attenzione alla gelosia! Nei rapporti di lunga data, dove l’aspetto fisico è un po’ dimenticato, bisogna riattivare anche un po’ la passione.











