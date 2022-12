Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 dicembre 2022/ I pianeti di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Iniziamo questa giornata con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni. Per l’Ariete, ci sono state tante battaglie ma nel 2023, guardando le stelle, ci sarà di più. Questa Venere consiglia di evitare battaglie tra ex. Per il Toro sarà una fine di dicembre importante. Se nascono progetti in questo momento, potrebbero avere un bello sviluppo. I Gemelli vivono una situazione tranquilla nonostante le ultime settimane siano state complesse. Gli errori fatti nel passato vanno dimenticati.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, a dicembre…

Ariete, oggi Giove entra nel tuo segno zodiacale. Il passato si può dimenticare solo fino a un certo punto. Ci sono state tante battaglie soprattutto tra settembre e ottobre ma la cosa bella di questo segno è la forza per risorgere e ricominciare. Guardando le stelle del 2023, ci sarà ancora qualcosa in più, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa Venere consiglia di evitare battaglie tra ex e anche in famiglia, almeno fino alla fine del mese.

Toro, queste stelle fanno di tutto per un dicembre importante. Quelli che vogliono l’amore o ritrovare emozioni nella coppia, ufficializzando magari una storia, possono farlo in questo momento perché il cielo è positivo. Partono favoriti i giovani che hanno buone idee, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Infatti tutto quello che è nato a livello di progetto o programma in questo periodo sarà importante. Tra febbraio e marzo, chi si appresta a superare un esame sarà più forte.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, in amore…

Gemelli, questa è una situazione più tranquilla, anche se devo dire che le ultime quattro settimane sono state un po’ complesse. A inizio dicembre ci sono state delle opposizioni planetarie. Ricordiamo che ognuno ha il proprio cielo: in amore, c’è chi ha vissuto un grande disagio e chi semplicemente deve cercare di ritrovare un po’ di intimità nella coppia. Gli errori fatti nel passato vanno dimenticati o quantomeno tamponati, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, in questi giorni sembra quasi che persino le festività. Soprattutto a Natale, ci si augura che tu stia con delle persone carine e simpatiche. L’amore forse ti manca, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Oppure sei tu estremamente intollerante o esigente e che pretendi tantissimo dalla persona che sta al tuo fianco. Puntare persone lontane, sbagliate o legate può complicare le cose.













