Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci…

Cosa succederà in questo martedì 20 dicembre secondo l’Oroscopo di Paolo Fox? Il Sagittario ora pensa al futuro in maniera positiva: in amore, è il caso di dare confidenza alle persone che ti piacciono. Per il Capricorno, c’è una concentrazione di pianeti nel tuo segno: in questo momento c’è un po’ di pressione ma a maggio ci saranno belle opportunità. Per l’Acquario c’è stanchezza e in amore se c’è una persona troppo gelosa, questo segno si sente limitato. Per i Pesci, forse ci sono ferite ancora aperte. Le giornate di Natale vedranno pianeti favorevoli.

Sagittario, ora si inizia a pensare al futuro in maniera positiva. Sei una persona sempre pronta a saltare ogni ostacolo ma anche a viaggiare, andare e fare cose importanti con voglia ed entusiasmo. Si può viaggiare anche con la mente e, in questo caso, magari qualcuno avrà l’opportunità di realizzare un progetto. Già dalla seconda metà di novembre alcune cose si sono sbloccate: è il caso di dare confidenza alle persone che ti piacciono, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, c’è una forte concentrazione di pianeti nel tuo segno. Forse sei stanco, a tratti esausto, e senti di dover sempre lottare contro tutto e tutti. Attenzione, però: la lotta fa parte delle tua vita e le cose hai bisogno di conquistarle per sentirle veramente tue. Sul lavoro, accettare nuovi incarichi e ottenere successo non sarà così difficile, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo momento, però, tutti quelli che devono affrontare una prova o un esame avranno un po’ di pressione in questo inizio 2023. A maggio certamente ci saranno delle belle opportunità.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, tranquillità?

Acquario, la stanchezza accumulata è forse legata alle troppe cose che stai facendo e pensando in questo momento. Spesso hai voglia di fare cose nuove, di riconquistarti un po’ di libertà. In amore, se hai vicino una persona troppo gelosa, ti senti limitato e costretto a fare le cose, cercando scappatoie, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Dal 3 gennaio, Venere tornerà nel tuo segno.

Pesci, in questo fine di 2022 hai ritrovato un po’ di tranquillità. Tutto dipende da quello che hai vissuto: se ci sono state delle ferite, forse sono ancora aperte. Se hai avuto un dispiacere o una separazione dalla scorsa estate, devi andare oltre, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Le giornate di Natale saranno ben influenzate da un’ottima posizione dei pianeti e quindi bisogna sfruttare questa fine del 2022. In amore, febbraio sarà un mese favorevole.

