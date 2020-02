Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 febbraio 2020/ Gemelli, Vergine, Scorpione, Bilancia e…

Paolo Fox, oroscopo oggi 20 febbraio 2020: Gemelli, Vergine e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox torna per la giornata di oggi, 20 febbraio, diamo uno sguardo a Gemelli, Vergine e Scorpione. Gemelli: la questione economica è sotto pressione. Si deve prendere le distanze da tutto quello che intristisce. C’è bisogno di serenità. Nelle convivenze si è vista la forza del rapporto. Soprattutto se si sono passati dei problemi e si sono affrontati brillantemente. Vergine: c’è un oroscopo interessante per i sentimenti. Se c’è una persona di riferimento e si vuole fare una proposta di matrimonio questo è un bel cielo. Alcuni sono già sposati e magari delusi. Si può parlare bene col partner e cercare una soluzione. La sincerità è l’arma migliore per risolvere qualsiasi emozione negativa. Anche chi ha vissuto una separazione può fare delle scelte. Scorpione: si pensa sempre agli altri, ma al segno chi gli dà una mano? Anche a livello psicologico si dà più di quello che si riceve. Si devono risolvere problemi personali. In questi giorni si aspetta che qualcuno mantenga una promessa.

Bilancia, Capricorno e Acquario: l’oroscopo oggi Paolo Fox

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a muoverci su Bilancia, Capricorno e Acquario. Bilancia: da martedì non ci si sente in grande forma. Se poi si pensa ai grandi passi da fare si è sottotono. Piace folleggiare tra i sentimenti. Se non si è convinti di una storia si deve aspettare marzo quando sarà il momento di vedere Venere non più opposto. Capricorno: giornata che invita a fare qualcosa di nuovo. Febbraio si vive con una Venere contro che diventerà pro nelle prossime settimane. Si devono evitare questioni d’amore troppo difficili da affrontare. A volte si finge di essere gelosi, ma non lo si è. Si deve stare attenti. Bisogna essere prudenti coi soldi. Acquario: bisogno di vivere relazioni in maniera molto libera. Saturno arriva in settimana e in primavera può fare piazza pulita di ciò che non piace più. C’è bisogno di sicurezza che va cercata non solo negli altri ma anche in sé stesso.

