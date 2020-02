Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 febbraio 2020/ Leone, Pesci, Sagittario, Cancro e…

Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio 2020: Ariete, Pesci e Cancro

Diamo uno sguardo seguendo l’oroscopo di Paolo Fox ai segni di Ariete, Pesci e Cancro. Ariete: questa sarà una giornata particolare che segue l’onda pesante che da martedì coinvolge la vita del segno. Ci sono molto pianeti dissonanti magari c’è qualche problema da risolvere o nell’ambito del lavoro non si è del tutto contenti di quello che si sta facendo. La realtà è più drammatica, tra virgolette, per il segno che ora non cambia nulla. Adesso questo non è possibile. Da questo punto di vista ci sono mille tensioni e problemi. Si deve essere cauti. Attenzione a ciò che si sta facendo in amore. Pesci: si deve programmare qualcosa di bello per il prossimo weekend anche domenica quando ci saranno molte stelle positive. Chissà che non arrivi una bella conferma dall’esterno. Le intuizioni arrivano anche non volendo. Anche in amore si può fare qualcosa di più. E’ il momento giusto per decidere cosa fare soprattutto se si è tra chi vuole fare una scelta radicale. Cancro: non si può dire che queste giornate siano entusiasmanti, ci sono state spese in più magari qualcosa di imprevisto per l’auto o per la casa. Non si è molto insicuri. E’ vero che Giacomo Leopardi, era del Cancro, recitava che il forse è la parola più bella del vocabolario perché apre delle possibilità non delle certezze perché non cerca la fine ma va verso l’infinito. A tutto però c’è un limite e pare che in questo periodo le insicurezze siano tante e allora forse un po’ di tensione si vive.

Oroscopo di oggi per Toro, Leone e Sagittario

Voltiamo pagina dell’oroscopo di Paolo Fox e osserviamo Toro, Leone e Sagittario. Toro: il Sole torna favorevole. Entro il 18 marzo si potrebbero fare delle grandi scelte e spingere una persona a portare avanti un grande progetto. Chi ha dubbi pensa, chi ha certezze sbaglia. Va bene avere qualche incertezza, perché grazie alla soluzione di queste arriveranno delle conferme. Leone: giovedì, venerdì e sabato sono tre giorni da combattere e vincere. Questa è la missione del segno. Per farlo si deve avere una battaglia in corso. Pare che tutto sia demotivato e demotivante. Entro primavera si può chiudere una battaglia di lavoro. Si deve tirare su il proprio animo. Sagittario: amore e amicizia sono importanti da giovedì a sabato. Domenica sarà una giornata sottotono. E’ arrivato il momento di parlare chiaro anche per il lavoro. Tutto quello che si fa e si svolge può portare lontano. Non manca la serietà per affrontare quello che interessa comprese le novità.

