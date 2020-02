Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 febbraio 2020/ Vergine e Toro top, ma lavoro e amore per Gemelli…

L’oroscopo di Paolo Fox come ogni giorno anche oggi, 20 febbraio 2020, sulle frequenze di LatteMiele. Ecco i segni che si possono considerare al top. Il Toro vive un Sole decisamente favorevole che apre delle porte interessanti verso il futuro. Si potrebbero presto fare delle scelte interessanti verso il futuro. L’oroscopo della Vergine, grande protagonista di questo 2020, è anche oggi molto interessante. Possono arrivare momenti particolari in cui lottare per vincere. La sincerità però deve essere alla base di qualsiasi rapporto e per questa bisogna lottare. Il Capricorno è pronto a fare qualcosa di nuovo e nonostante una Venere ancora contraria può raccogliere le forze per raggiungere degli splendidi obiettivi. Questo è un momento interessante che può portare a una crescita proporzionale sotto diversi aspetti. Attenzione però a correre troppo.

LAVORO – Interessante per l’oroscopo di Paolo Fox è anche soffermarsi sul campo del lavoro. L’Ariete deve risolvere qualcosa proprio nel campo professionale. In questo periodo non si è del tutto contenti di quello che si sta facendo e quindi sarebbe meglio fare le cose con un po’ più di attenzione. Serve dinamicità e voglia per raggiungere i propri obiettivi. La Bilancia non si sente bene questa settimana e potrebbe riversare sul lavoro la sua stanchezza. Forse è il caso di vivere tutto con maggiore equilibrio, evitando di ritrovarsi a dover fare le cose di corsa e male. Il momento sembra comunque non così interessante da azzardare mosse. Lo Scorpione potrebbe avere bisogno di una mano tesa, perché fin troppo spesso pensa agli altri senza rendersi conto che ha bisogno anche di qualcuno che pensi a lui. Forse è il caso di tirare per un po’ il freno a mano e vedere se del bene fatto qualcosa di interessante tornerà indietro.

AMORE – Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta al centro dello studio dell’amore. L’oroscopo della Vergine è molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. Se c’è una persona con cui si sta condividendo qualcosa di importante da tempo forse questo è il momento per fare una seria proposta magari di matrimonio. Se si è delusi dalla propria relazione forse è il caso di fare un passo verso il partner per cercare di chiarire quello che non va. I Gemelli hanno bisogno di serenità, ma se con qualcuno al fianco hanno superato dei problemi forse ora ci si rende conto che c’è la forza per andare avanti anche in amore. La convivenza potrebbe rafforzare dei sentimenti che già in questo momento sembrano interessanti. L’Ariete deve essere cauto e fare attenzione soprattutto a quello che fa, il rischio è di ferire una persona alla quale si vuole davvero molto bene.



