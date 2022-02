Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 febbraio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

Appuntamento quotidiano con l’Oroscopo Paolo Fox. Cosa dobbiamo aspettarci da questa domenica 20 febbraio 2022? L’astrologo, attraverso i canali di Radio Latte Miele, ha analizzato il momento dei dodici segni zodiacali. Vediamo come sarà la domenica di Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, un segno particolare

Ariete, cosa puoi aspettarti da questa domenica? Mercurio e Saturno stanno per formare una congiunzione stretta per questo segno, che avrà il picco massimo per il prossimo mese. È importante avere Saturno in aspetto buono perché può aiutarti. Inoltre dal sei marzo avrai una situazione migliore, come dice l’Oroscopo Paolo Fox. Devi tenere tutto sotto controllo, come accade spesso. Ora c’è anche voglia di mettersi in gioco e qualche notizia, se non è arrivata, arriverà. Tu sei un segno particolare: vuoi essere sempre più felice degli altri e questo è difficile. Quelli che si propongono mete irraggiungibili a lavoro, si devono accontentare. Non sempre puntare al massimo è la cosa giusta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: cosa vi attende?

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, nuove sfide?

Leone, questo weekend parte interessante. Se ci sono incomprensioni non conviene ostinarsi e bisogna gestire meglio le situazioni: sai come fare, metti in campo tutta la tua diplomazia in questo difficile momento. Per quanto riguarda l’amore, l’Oroscopo Paolo Fox dice che molti di voi vivranno una situazione contrastante. Questo potrebbe essere un periodo in cui in una coppia si è lontani, quindi la situazione è interessante, ma nei sentimenti ci vuole più passione.

Oroscopo domani 21 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore e salute

Sagittario, cosa puoi attenderti da questa domenica? Tu hai in mente delle nuove sfide. Quello che l’Oroscopo Paolo Fox ti dice è che devi lanciarti, perché potrebbero esserci delle piacevoli sorprese per chi non si accontenta e cerca il massimo. Alcuni sono titubanti a portare avanti qualche esigenza ma non è il momento adatto per adagiarsi. Un Sagittario che va avanti in una vita troppo abitudinaria, prima o poi scappa per fare qualcosa di nuovo: dunque, cerca ora nuove sfide e ne gioverai. Bella la luna favorevole.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le stelle...

© RIPRODUZIONE RISERVATA