Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: cosa vi attende?

Domenica e il solito appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. Come andrà la giornata di oggi 20 febbraio 2022? L’astrologo ci dà le sue previsioni attraverso i canali di Radio Latte Miele. Amore, fortuna e lavoro per i segni di acqua: come sarà la domenica di Cancro, Scorpione e Pesci? Andiamo a scoprire di più.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, non guardare al passato

Cancro, il periodo migliore non è ancora arrivato. Forse negli ultimi tempi, tu che sei del segno cancro, noterai che c’è stato isolamento rispetto al passato e ti sei ritirato. Questo perché negli ultimi mesi stanno cambiando molte cose. In questo periodo devi ritrovare la serenità in altre cose, rispetto al passato. Non pensare a ciò che è stato, pensa a ciò che sarà: l’Oroscopo Paolo Fox ti dà come consiglio quello di guardare al futuro.

Scorpione e Pesci, qual’è il segno top della giornata per l’oroscopo Paolo Fox

Scorpione, in questo momento sei in cerca d’amore, ma non di complicazione. In questo periodo chi sta pensando a un amore del passato, avrà la tentazione di riprovarci e a marzo forse lo farà davvero. L’Oroscopo di Paolo Fox ti dà un consiglio: affidati alla tua capacità di vedere le situazioni al di fuori. La cosa positiva è che se ci sono problemi, non affronterai un periodo complicato. Forse dovrai cercare di stare più tranquillo, qualora tu stia passando un periodo triste e stressante.

Pesci, in questi giorni senti di dover avere una rivincita per il destino che non è sempre stato clemente con te. L’Oroscopo Paolo Fox ha un piccolo rimprovero per te: se ci sono occasioni le eviti e quindi è normale che il destino diventi un mostro nei tuoi confronti. Ci sono momenti che possono diventare importanti, basta volerlo: sfrutta a tuo piacimento le situazioni che pensi siano interessanti. È un periodo che ravviva la sfera sentimentale, fertilità, incontri e novità: dunque, attendi belle novità.



