Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le stelle…

Torna l’appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. Come sarà questa domenica? Ce lo dice l’astrologo nel suo appuntamento con Radio Latte Miele. Come andranno lavoro, amore, salute e fortuna? Vediamo cosa ci dicono le previsioni per i segni di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, qualche malinteso

Gemelli, il periodo può non essere stato il migliore. I nati sotto questo segno sanno che ci sono stati dei malintesi di recente. Questa domenica, comunque, non ha lasciato l’amaro in bocca e nonostante le incomprensioni, se hai una relazione, sei sempre innamorato. Chi non lo è, invece, potrà esserlo a marzo. Questo è un mese intrigante, potresti ritornare al servizio dell’amore. L’Oroscopo Paolo Fox dice che quando vedi le belle giornate ti elettrizzi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: cosa vi attende?

Bilancia e Acquario, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Bilancia, i pianeti sono dalla tua parte. Questa luna nel segno dice che sei molto romantico in questo periodo. Hai voglia di far sorprese, di relazionarti con altri, di avere una storia importante. L’amore per l’estetica e la forma è una caratteristica del tuo segno. Se sei single potrai effettuare incontri ad alto voltaggio nei tempi recenti. Fatti vedere sempre in giro: lo dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo domani 21 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore e salute

Caro Acquario, puoi dare via libera alle emozioni che ripartono alla grande tra il mese di marzo e aprile. L’Oroscopo Paolo Fox dice che Saturno rafforza le collaborazioni, al punto che ci potrebbe ritrovare con poco tempo libero da dedicare agli altri. Chi può, questo fine settimana l’Acquario lo vivrà al fianco delle persone che ama: questo infatti è un sentimento importantissimo per questo segno e il periodo sembra essere favorevole.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2022/ Toro, Vergine, Capricorno: la giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA