Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2022/ Toro, Vergine, Capricorno: la giornata

Un Oroscopo che parla di amore, lavoro e fortuna quello di oggi, domenica 20 febbraio. Come andrà la giornata? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox, attraverso le frequenze di Radio Latte Miele. Analizziamo i segni di terra: cosa aspettarsi da questa domenica? Andiamo a scoprire cosa succederà.

Toro, l’Oroscopo Paolo Fox dice che ora è importante amare in questo periodo più che mai. Venere è intrigante, ma sarà dispettosa a marzo, quindi approfittatene ora. Questo vuol dire che se c’è un problema e una persona è scostante, forse tu sei stato accondiscendente, ma da questo mese non lo sarai più. Diverso è il discorso per chi è separato, che si deve muovere maggiormente per ravvivare la vita sentimentale. Le donne innamorate dovranno seguire più da vicino il proprio uomo.

Vergine, relax a metà in questa domenica. Stai vivendo una situazione doppia: una porta a tranquillità e a successo personale e l’altra che porta a dispute, pettegolezzi, critiche. Il segno della Vergine è amante della privacy, al punto da non rivelare mai completamente quello che vuole fare: le persone di questo segno sanno anche di poter nascondere i propri stati d’animo. L’Oroscopo Paolo Fox dice che ora devi fare delle scelte che potrebbero non essere amate da tutti. Devi superare qualche vecchia paura, in quanto se una volta è andata male, non vuol dire che andrà male anche la seconda.

Capricorno, fermarsi sui particolari è giusto, però ci sono dei segni che non si pongono mai dilemmi e vanno avanti e il Capricorno non può fare più così. L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che in amore sei più protetto rispetto alle questioni di lavoro, in cui presto dovrà arrivare una trattativa. Se lavori in proprio, ci sono delle strategie nuove da adottare.

