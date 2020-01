Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 gennaio 2020/ Cancro, Leone, Toro, Vergine, Ariete e…

Oroscopo di oggi 20 gennaio 2020 per Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, lunedì 20 gennaio 2020, sulle frequenze radio di LatteMiele dove il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Partiamo da Ariete, Toro e Gemelli. L’Ariete ha giornate che nascono con la Luna favorevole, non significa che si è fuori dal tunnel di pensieri e tensioni che sono stati affrontati, ma ci sono speranze e ci sono riferimenti che cambiano anche sul lavoro. Per sbloccare certe situazioni bisogna aspettare. I progetti che nascono tra febbraio e marzo o continuano dall’anno scorso sono un po’ traballanti. Atteggiamenti polemici vanno evitati. Il Toro ha giornate costose in termini di energia e soldi. Ci sono eventi che nella primavera si dovranno pagare. Non tutti si sposano o convivono ma ci sono spese per la casa. Bisogna chiarire cosa va in amore ed anche cosa non va . I primi giorni di gennaio sono stati molto pesanti ma in questa seconda parte di gennaio ci si riprende. I Gemelli hanno una settimana interessante che si chiedono però se le cose per loro andranno a buon fine o meno. Bel cielo rispetto all’anno scorso. Adesso gli orizzonti sono sereni e ci sono riconferme. Le persone che hanno cercato di bloccare il segno si sono allontanate. Amore più tranquillo ma ci sono distacchi da affrontare.

Oroscopo: Cancro, Leone e Vergine che giornata sarà?

Addentriamoci ora nell’oroscopo di Paolo Fox, soffermandoci su Cancro, Leone e Vergine. Il Cancro inizia una settimana importante per i sentimenti ma conflittuale per il lavoro. I conflitti riguardano anche proposte che si potranno fare agli altri. In amore la sicurezza potrebbe arrivare ma solo con un incontro speciale. Il Leone ha giornate che aiutano a capire se qualcosa non va, si sta parlando a una persona che non ascolta o ascolta poco. Venere è opposta, ci sono piccole rimostranze da fare. Nei nuovi legami ci vuole pazienza. La Vergine inizia una settimana importante, Luna dissonante lunedì e martedì, problema di stanchezza e forse ci sono dei fastidi allo stomaco. Quando si è più nervosi sorgono dei problemi. Quello che si fa è utile per il futuro, ma non ci si deve privare di nulla.

